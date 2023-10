Bereits von Freitag, 19.30 Uhr, an bis zum Montag, 6 Uhr, seien die Verbindungen A1 Richtung Bremen auf die A43 in Richtung Münster, A43 Richtung Wuppertal auf die A1 in Richtung Köln und A46 Richtung Kreuz Wuppertal-Nord auf die A1 in Richtung Köln voll gesperrt.



Am Sonntag sollen außerdem wegen der anstehenden Brückensprengung von 6 bis 10 Uhr die A43 Richtung Wuppertal ab Sprockhövel, die A46 Richtung Kreuz Wuppertal-Nord ab Wuppertal-Oberbarmen sowie im Kreuz Wuppertal-Nord die Auffahrt von der B326 auf die A46 in Richtung Düsseldorf und auf die A43 in Richtung Münster voll gesperrt werden.