Blaulicht Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Sy up-down up-down Borken Vollsperrung der B67 nach schwerem Unfall Von dpa | 16.07.2023, 08:18 Uhr | Update vor 1 Std.

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos bei Borken sind am Samstagabend drei Personen verletzt worden, davon eine lebensgefährlich und eine schwer. Die Bundesstraße 67 war zunächst in beide Richtungen voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Demnach war ein Auto auf nasser Fahrbahn in den Gegenverkehr geraten und dort in ein entgegenkommendes Fahrzeug gekracht. Es sei unter anderem ein Rettungshubschrauber eingesetzt worden, um die Verletzten zu versorgen, hieß es.