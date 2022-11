Vollsperrung A3 am Dreieck Heumar Foto: Federico Gambarini/dpa/Archivbild up-down up-down Verkehrsbeeinträchtigung Vollsperrung der A3 am Dreieck Heumar am Wochenende Von dpa | 11.11.2022, 06:18 Uhr

200.000 Fahrzeuge pro Tag verleihen dem Autobahndreieck Heumar im Südosten von Köln einen Spitzenplatz in Europa. Auch an diesem komplizierten Knotenpunkt müssen Brücken erneuert werden. Die Sperrung am Wochenende ist Teil eines ganz großen Projekts.