Volleyball Volleyball-EM der Frauen: Deutschland 2023 in Düsseldorf Von dpa | 29.04.2022, 14:13 Uhr

Die deutschen Volleyballerinnen werden bei der EM 2023 alle ihre Vorrundenspiele in Düsseldorf austragen. Wie der Deutsche Volleyball-Verband am Freitag mitteilte, ist Deutschland neben Belgien, Italien und Estland Gastgeber der Endrunde. Dabei finden fünfzehn Partien in der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens statt.