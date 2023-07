Auftakt Volksfest Libori Foto: Guido Kirchner/dpa up-down up-down Brauchtum Volksfest Libori in Paderborn gestartet Von dpa | 22.07.2023, 16:42 Uhr | Update vor 55 Min.

Die Kirchenglocken des Doms haben am frühen Samstagnachmittag in Paderborn das Volksfest Libori eingeläutet. Bis zum 30. Juli feiern Stadt und Kirche damit gemeinsam ihren Schutzpatron, den Heiligen Liborius. Zum Glockengeläut wurden gegen 14.00 Uhr auch die meisten Fahrgeschäfte der Kirmes eröffnet. Mit Beginn der Feierlichkeiten sei es in der Stadt bereits „brechend voll“ gewesen, berichtete ein dpa-Reporter. Insgesamt werden an neun Tagen wieder mehr als eine Million Besucher erwartet.