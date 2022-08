Friedhof Ohlsdorf FOTO: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Kriegsgräberfürsorge Volksbund: „Mehr Anfragen wegen Ukrainekrieg“ Von dpa | 24.08.2022, 16:18 Uhr

Mit Führungen, Vorträgen und Mitmachaktionen will der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge im September Kriegsgräber in Nordrhein-Westfalen in den Mittelpunkt rücken. „Frieden ist nicht selbstverständlich - das zeigt der Ukraine-Krieg auf erschreckende Weise“, sagte der NRW-Landesvorsitzende des Volksbundes, der SPD-Politiker Thomas Kutschaty, am Mittwoch bei der Vorstellung des Programms.