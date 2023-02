Hennen Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down Landkreis Paderborn Vogelgrippe in Junghennen-Betrieb: 122.000 Tiere getötet Von dpa | 20.02.2023, 12:58 Uhr

Die für Geflügel sehr ansteckende Vogelgrippe ist in Delbrück im Kreis Paderborn auf einem Hof zur Aufzucht von Junghennen nachgewiesen worden. Nach Anordnung des Kreisveterinäramtes seien rund 122.000 Tiere aus dem Bestand gekeult worden, teilte das Landwirtschaftsministerium in Düsseldorf am Montag mit. Das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit hatte den Ausbruch der heimtückischen Tierseuche bestätigt.