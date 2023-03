Verkehrskontrolle Foto: Jonas Güttler/dpa/Symbolbild up-down up-down Tierquälerei Völlig überladener Ferkeltransporter aus dem Verkehr gezogen Von dpa | 24.03.2023, 17:22 Uhr

Veterinäramt und Autobahnpolizei haben auf der A3 im Rhein-Sieg-Kreis einen illegalen Tiertransport gestoppt. Der Transporter sei mit viel mehr Ferkeln beladen gewesen, als erlaubt sei, teilte der Kreis am Freitag mit. Demnach kontrollierten die Experten am Donnerstag den Lkw und stellten fest, dass die mehr als 800 Ferkel weder genug Platz noch Wasser hatten. Maximal wären rund 600 Ferkel erlaubt gewesen. An einigen Stellen sei der Laster so niedrig gewesen, dass die Ferkel nicht aufrecht hätten stehen können.