Telekommunikation Vodafone-Tochter startet milliardenschweren Glasfaser-Ausbau Von dpa | 11.09.2023, 06:19 Uhr

Im Internetzeitalter gehört Glasfaser die Zukunft - das ist weitgehend Konsens in Politik und Wirtschaft. Die Deutsche Telekom investiert schon seit Jahren Milliardenbeträge in den Ausbau, nun kommt auch ein großer Konkurrent allmählich in die Gänge.