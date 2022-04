Hannes Ametsreiter FOTO: Sven Hoppe Telekommunikation Vodafone-Deutschland-Chef geht: Microsoft-Manager folgt Von dpa | 19.04.2022, 20:44 Uhr | Update vor 26 Min.

Vodafone-Deutschland-Chef Hannes Ametsreiter verlässt nach fast sieben Jahren an der Spitze des Unternehmens den Telekommunikationskonzern. Ametsreiter will künftig neue Wege gehen und von der Unternehmens- auf die Seite von Investoren wechseln, wie Vodafone Deutschland am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Neuer Chef von Vodafone Deutschland und zugleich Mitglied des weltweiten Konzernvorstandes der britischen Unternehmensgruppe werde mit Wirkung vom 1. Juli 2022 der bisherige Microsoft-Manager Philippe Rogge.