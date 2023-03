Vodafone Foto: Federico Gambarini/dpa/Symbolbild up-down up-down Telekommunikation Vodafone: 4,9 Milliarden durch Verkauf von Vantage-Anteilen Von dpa | 23.03.2023, 18:20 Uhr

Vodafone hat seine Anteile an der Funkturmtochter Vantage Towers an die neue Oak Holdings übertragen und dafür einen Milliardenerlös eingefahren. Vodafone erhalte 4,9 Milliarden Euro und halte nun 64 Prozent an der Dachgesellschaft Oak Holdings, teilte der Telekommunikationskonzern am Donnerstag in London mit.