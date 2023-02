Erste Kappensitzung in Gangelt nach Corona Foto: Henning Kaiser/dpa up-down up-down Heinsberg Virologe Streeck feiert Karneval im einstigen Corona-Hotspot Von dpa | 11.02.2023, 21:33 Uhr

Der Virologe Hendrik Streeck (45) hat am Samstagabend an der Großen Kappensitzung in Gangelt teilgenommen - jener Karnevalsfeier, die sich 2020 als erstes Corona-Superspreader-Event in Deutschland herausgestellt hatte. „Mich hat es sehr gefreut, eingeladen worden zu sein“, sagte Streeck der Deutschen Presse-Agentur. „Für mich ist es ein bisschen ein Abschluss der Pandemie. Es ist nicht komplett unbeschwert, aber es ist in meinen Augen auch wichtig, einen Schlussstrich zu ziehen.“