Rhein-Kreis Neuss Vierjährige von Auto erfasst und schwer verletzt Von dpa | 28.08.2023, 05:27 Uhr | Update vor 1 Std.

Ein vier Jahre altes Mädchen ist in Dormagen (Rhein-Kreis Neuss) von einem Auto überrollt und schwer verletzt worden. Die 57-jährige Fahrerin war am Sonntagabend mit ihrem Wagen in der Stadt unterwegs, als das Mädchen die Straße überquerte, wie die Polizei mitteilte. Das Kind wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, die Fahrerin blieb unverletzt.