Coesfeld Vier verletzte Radfahrer nach Kollision in Billerbeck Von dpa | 14.05.2022, 22:03 Uhr

Bei einem größeren Fahrradunfall sind am Samstag in Billerbeck im Kreis Coesfeld vier Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Wie die Polizei am Abend mitteilte, fuhr ein 14-Jähriger mit seinem Mountainbike von einem Schulhof kommend aus einem Schotterweg heraus und wollte nach links auf einen Weg abbiegen. Dort stieß er mit einem 46-jährigen Radfahrer zusammen, der mit zwei anderen unterwegs war.