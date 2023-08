Unfall Vier Verletzte nach Zusammenstoß dreier Autos Von dpa | 25.08.2023, 07:10 Uhr | Update vor 1 Std. Blaulicht Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Sy up-down up-down

Beim Zusammenstoß dreier Fahrzeuge in Nümbrecht (Oberbergischer Kreis) sind vier Menschen verletzt worden. Ein 31-Jähriger wollte mit seinem Transporter am Donnerstagabend auf einer Landstraße nach links abbiegen und stieß dabei mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Das Auto schleuderte auf der Fahrbahn herum und prallte gegen ein weiteres Auto.