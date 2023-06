Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down Brände Vier Verletzte bei Zimmerbrand in Bochum Von dpa | 04.06.2023, 08:13 Uhr

Bei einem Zimmerbrand in einer Containerunterkunft in Bochum sind vier Menschen verletzt worden. Als die Einsatzkräfte am Samstag eintrafen, stieg dichter Rauch aus dem Zimmer, wie die Feuerwehr Bochum mitteilte. Die Bewohnerin des Zimmers und drei Sicherheitsdienstmitarbeiter erlitten leichte Rauchvergiftungen. Die Mitarbeiter hatten die Frau zuvor aus dem Zimmer gebracht. Die Feuerwehr brachte den Brand den Angaben zufolge rasch unter Kontrolle und verhinderte eine weitere Ausbreitung.