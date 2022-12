Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Verkehr Vier Verletzte bei frontalem Zusammenstoß in Oelde Von dpa | 23.12.2022, 06:50 Uhr

Zwei einander entgegenkommende Autofahrer sind am Donnerstag in Oelde (Kreis Warendorf) mit ihren Fahrzeugen zusammengestoßen. Bei der Kollision seien die beiden 40 und 37 Jahre alten Fahrer verletzt worden, teilte die Polizei am späten Donnerstagabend mit. Die 39 Jahre alte Ehefrau des 37-Jährigen und die zehnjährige Tochter, die mit im Wagen saßen, seien ebenfalls verletzt worden. Alle vier Unfallbeteiligten wurden ins Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, war zunächst unklar.