Unfälle Vier Verletzte bei Explosion in Industriehalle in Gevelsberg Von dpa | 27.05.2023, 16:23 Uhr

Bei einer Explosion in einer Industriehalle in Gevelsberg sind am Samstag vier Menschen verletzt worden. Eine Person sei mit „erheblichen Brandverletzungen“ und eine weitere mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden, teilte der Lagedienst der Kreisleitstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises mit. Die Feuerwehr war mit 75 Einsatzkräften vor Ort.