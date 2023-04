Krankenwagen Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Wesel Vier Schwerverletzte bei Zusammenstoß an Kreuzung Von dpa | 03.04.2023, 09:11 Uhr

Vier Menschen sind bei einem Zusammenstoß von zwei Autos in Kamp-Lintfort (Kreis Wesel) schwer verletzt worden. Eine 18-jährige Fahrerin wollte am Sonntagabend mit ihrem Wagen über eine Kreuzung fahren, wo sie aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Fahrzeug eines 70-Jährigen zusammenkrachte, wie die Polizei mitteilte. Beide Fahrer sowie ihre jeweiligen Beifahrer im Alter von 18 und 69 Jahren wurden mit schweren Verletzungen per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.