Rettungseinsatz Vier Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Würselen Von dpa | 12.06.2023, 08:00 Uhr

Vier Menschen sind bei einem Zusammenstoß von zwei Autos in Würselen bei Aachen schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Montagmorgen sagte, waren die beiden Fahrer im Alter von 67 und 55 Jahren aus bislang ungeklärter Ursache mit ihren Autos auf einer Kreuzung zusammengeprallt. Sie und die 59- und 55-jährigen Beifahrer wurden bei dem Unfall am Sonntagabend schwer verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ersten Erkenntnissen zufolge bestand keine Lebensgefahr, wie die Sprecherin sagte.