Paderborn Vier Schüsse aus Polizeiwaffe: Ermittlungen laufen

Nach den tödlichen Schüssen auf einen Messerangreifer aus einer Polizeiwaffe in Delbrück haben die Ermittlungsbehörden weitere Details zu dem Vorfall genannt. Tödlich waren laut Obduktionsbericht die Schüsse am Mittwochabend in Kopf und Bauchraum. Außerdem wurden die rechte Hand und der Messergriff durch einen Schuss getroffen sowie die Brust des Angreifers gestreift.