Blaulicht Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down Dortmund Vier Personen nach Frontalzusammenstoß verletzt Von dpa | 18.06.2023, 16:17 Uhr

Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos sind in der Nacht zum Samstag in Dortmund vier Personen verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhren ein 23-jähriger Dortmunder und seine Freundin auf einer Straße, als ihnen entgegengesetzt der Fahrtrichtung aus einer Baustelle ein 20-jähriger Fahrer entgegenkam, teilte die Polizei am Sonntag mit. Auf einer Kreuzung stießen die Fahrzeuge dann frontal zusammen.