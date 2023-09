Duisburg Vier junge Männer bei Unfall auf Autobahn schwer verletzt Von dpa | 09.09.2023, 11:06 Uhr | Update vor 57 Min. Krankenwagen Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein 19 Jahre alter Autofahrer soll mutmaßlich alkoholisiert einen schweren Unfall auf der Autobahn 59 gebaut haben, bei dem er und drei junge Mitfahrer schwer verletzt worden sind. Er verlor am frühen Samstagmorgen in Höhe der Ausfahrt Duisburg-Duissern die Kontrolle über den Wagen, der in die Luft katapultiert wurde und auf der Leitplanke liegen blieb, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer und die drei Insassen im Alter von 21 beziehungsweise 22 Jahren kamen schwer verletzt in Krankenhäuser.