Terrorismus Vier Festnahmen bei Razzia gegen IS-Finanzierungsnetzwerk Von dpa | 31.05.2023, 09:18 Uhr

Bei einer bundesweiten Razzia gegen mutmaßliche Unterstützer der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) sind die Ermittler auch in Nordrhein-Westfalen gegen Beschuldigte vorgegangen. Vier von sieben Festnahmen am Mittwochmorgen erfolgten in Nordrhein-Westfalen, und zwar im Kreis Heinsberg und im Rheinisch-Bergischen Kreis, wie aus einer Mitteilung der Karlsruher Bundesanwaltschaft hervorging. Weitere Zugriffe gab es in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Bremen. Den Männern und Frauen - überwiegend deutsche Staatsangehörige - wirft die Behörde die Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vor.