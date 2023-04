Blaulicht Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Sy up-down up-down Ermittlungen Vier E-Bikes im Wert von 20.000 Euro in Werl gestohlen Von dpa | 10.04.2023, 08:45 Uhr

Bei einem Einbruch in einem Fahrradgeschäft in Werl (Kreis Soest) sind vier E-Bikes gestohlen worden. Unbekannte hatten am Sonntagabend die Seitentür eines Geschäfts aufgehebelt und sich Zutritt zum Laden verschafft, wie die Polizei in der Nacht zum Ostermontag mitteilte. Dabei seien vier E-Bikes im Wert von insgesamt rund 20.000 Euro gestohlen worden. Anschließend ergriffen sie mit ihrer Beute die Flucht in unterschiedliche Richtungen. Die Kreispolizeibehörde in Soest hofft auf Hinweise von Zeugen.