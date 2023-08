Münsterland Vier der gestohlenen Hundewelpen wieder aufgetaucht Von dpa | 18.08.2023, 14:32 Uhr | Update vor 25 Min. Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down

Vier der acht im münsterländischen Ascheberg gestohlenen Hundewelpen sind wieder aufgetaucht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, gab es nach der Veröffentlichung des Diebstahls am vergangenen Wochenende mehrere Hinweise darauf, dass die Hunde im Internet zum Verkauf angeboten worden seien. Diese führten die Ermittler zu einem Schrebergarten in Dortmund, wo sie am Donnerstag zwei der Welpen fanden.