Das sonnige Frühlingswetter lässt in Nordrhein-Westfalen auf sich warten. Am Sonntag bleibe der Himmel stark bewölkt, dazu komme etwas Sprühregen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Am Sonntagnachmittag und -abend könne es aber ein paar Auflockerungen geben. Die Temperaturen steigen auf maximal 11 bis 14 Grad sowie in den höheren Lagen auf maximal 5 bis 8 Grad.