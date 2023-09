Wetter Viele Wolken, Regen und etwas Sonne in NRW Von dpa | 20.09.2023, 09:06 Uhr | Update vor 28 Min. Regentropfen Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild up-down up-down

In den kommenden Tagen soll das Wetter in Nordrhein-Westfalen wechselhaft werden. Am Mittwoch wird es meist wolkig, es bleibt aber trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Im Süden sind gegen Abend dann größere Auflockerungen möglich. Bei Temperaturen von maximal 25 Grad wird es vor allem in Köln und Bonn sommerlich warm. In der Nacht bleibt es bedeckt und trocken. Es kühlt ab auf 16 bis 12 Grad.