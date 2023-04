Regen Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Viele Wolken, Regen und einzelne Gewitter in NRW erwartet Von dpa | 20.04.2023, 08:33 Uhr

Die zweite Wochenhälfte wird für die Menschen in Nordrhein-Westfalen vor allem bewölkt und regnerisch, auch zu Gewittern soll es immer wieder kommen. Am Donnerstag soll es im Süden gebietsweise regnen, im höheren Bergland ist am Morgen auch leichter Schneeregen möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Tagesverlauf soll es dann bei Maximaltemperaturen zwischen 8 und 13 Grad auflockern, später kann es auch zu Schauern und Gewittern kommen. In der Nacht auf Freitag soll es anfangs wolkig und regnerisch werden, die Temperaturen sinken auf 8 bis 4 Grad, im Bergland auf 3 bis 1 Grad.