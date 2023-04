Wechselhaftes Wetter Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Viele Wolken, etwas Regen und wenig Sonne am Osterwochenende Von dpa | 06.04.2023, 08:00 Uhr

Auf sonnige Ostern müssen die Menschen in Nordrhein-Westfalen wohl verzichten. Stattdessen soll es bewölkt und teils regnerisch werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Der Donnerstag starte noch heiter, doch gegen Mittag würden Regenwolken aufziehen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 und 15 Grad, in Hochlagen bei 7 bis 10 Grad. In der Nacht auf Freitag soll es stark bewölkt werden und zeitweise regnen.