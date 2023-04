ChatGPT Foto: Richard Drew/AP/dpa up-down up-down Laut Umfrage Viele Lehrer unsicher bei Nutzung von Textroboter ChatGPT Von dpa | 04.04.2023, 15:59 Uhr

Bei Lehrkräften an Gymnasien in NRW sind Unsicherheiten in Bezug auf eine Nutzung von Textrobotern weit verbreitet, ein kleinerer Teil setzt KI-Systeme bereits aktiv im Unterricht ein. Das geht aus einer Umfrage des Philologenverbands Nordrhein-Westfalen hervor, für die Ende März 755 Lehrer - ganz überwiegend an Gymnasien - befragt wurden. Es werde mit Offenheit und Neugier, aber auch mit Skepsis und großer Unsicherheit auf die Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz geschaut, hieß es am Dienstag. Unklar sei vielfach, wie die textgenerierenden KI-Systeme möglichst rechtssicher eingesetzt und verwendet werden könnten.