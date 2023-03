Flughafen Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Luftverkehr „Viele Flugausfälle“ am Warnstreik-Montag in NRW Von dpa | 24.03.2023, 14:50 Uhr

Wegen des bundesweiten Warnstreiktages fallen an den großen Flughäfen in Nordrhein-Westfalen am Montag voraussichtlich zahlreiche Flüge aus. Die Flughäfen rieten Passagieren dringend, sich bei ihren jeweiligen Fluglinien über den Status ihres Fluges zu informieren.