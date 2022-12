Krankenhaus Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down Gesundheit Viele Erkrankungen: NRW-Kliniken arbeiten am Anschlag Von dpa | 18.12.2022, 09:22 Uhr

Wegen zahlreicher Krankheitsfälle arbeiten Ärzte und Pflegekräfte in den NRW-Kliniken derzeit am Anschlag. Nach Auskunft der Universitätskliniken des Landes ist die Lage prekär, in den Kinderkliniken sogar „maximal angespannt“. Neben dem Grippevirus verbreitet sich nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) das Respiratorische Synzytialvirus (RSV) weiter stark. Das kann vor allem für kleine Kinder und Säuglinge gefährlich sein.