Bildung Viele Eltern berichten von Unterrichtsausfall in Schule Von dpa | 06.06.2023, 15:29 Uhr

Laut einer Elternbefragung im Auftrag der SPD-Landtagsfraktion haben mehr als die Hälfte der Teilnehmer von regelmäßigen Unterrichtsausfällen im Monat bei ihren schulpflichtigen Kindern berichtet. 22 Prozent gaben bei der Online-Befragung an, dass es „mehrmals wöchentlich“ Unterrichtsausfall bei ihren Kindern gibt, wie die Meinungsforscher von Civey und die SPD-Fraktion am Dienstag mitteilten. Zusammen mit den Angaben in den Kategorien „einmal wöchentlich“ und „mehrmals monatlich“ sind es gut 56 Prozent der Befragten. Besonders häufig fiel laut Umfrage in den vergangenen sechs Monaten Unterricht in Deutsch, Englisch und Mathematik aus.