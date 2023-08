Bildung Viele Absolventen beenden Studium an privater Hochschule Von dpa | 25.08.2023, 08:52 Uhr | Update vor 1 Std. Hörsaal Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down

Rund jeder achte Hochschulabsolvent in Nordrhein-Westfalen hat vergangenes Jahr das Studium an einer privaten Hochschule abgeschlossen. 13.720 der insgesamt rund 111.150 Prüflinge in NRW hätten das Studium erfolgreich an privaten Hochschulen beendet, teilte das Statistische Landesamt (IT.NRW) am Freitag mit. Das waren 12,3 Prozent. Der Großteil der Absolventen und Absolventinnen (86 Prozent) machte den Abschluss an öffentlichen Hochschulen. 1,7 Prozent der Studenten und Studentinnen erwarben ihren Abschluss an kirchlichen Hochschulen.