Wetter Viel Sonnenschein und steigende Temperaturen in NRW Von dpa | 23.08.2022, 08:31 Uhr

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet ein sonniger Tag mit steigenden Temperaturen. Am Dienstag werden Höchstwerte zwischen 28 und 31 Grad erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. ...