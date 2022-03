Wolkenwetter FOTO: Annette Riedl Wetter Viel Sonne und milde Temperaturen in NRW Von dpa | 05.03.2022, 10:50 Uhr | Update vor 1 Std.

Sonnig, mild und trocken wird das Wochenende in Nordrhein-Westfalen. „Ein freundliches Spätwinterwetter“ sei auch zum Wochenstart zu erwarten, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag. Die Temperaturen am Sonntag sinken leicht auf 4 bis 8 Grad und pendeln sich voraussichtlich auf ähnlicher Höhe am Montag und Dienstag ein. Es bleibe niederschlagsfrei.