Wetter Viel Sonne und bis zu 26 Grad am Wochenende erwartet Von dpa | 01.06.2023, 08:21 Uhr

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich auf Sonne und Höchstwerte bis zu 26 Grad am Wochenende freuen. Bereits am Donnerstag wird es sonnig bis wolkig bei Temperaturen bis 18 und 20 Grad in Ostwestfalen und im Münsterland sowie 20 bis 24 Grad im Süden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Der Freitag startet zunächst stark bewölkt, im Tagesverlauf wird es dann zunehmend heiter. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 22 Grad, in Hochlagen bei 15 Grad.