Wetter Viel Regen in NRW, dazu Sturm: Pegelstände können steigen Von dpa | 14.01.2023, 12:14 Uhr

Das schlechte Wetter in Nordrhein-Westfalen mit ergiebigem Regen hält am Wochenende an. Dazu prognostizierte der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Sonntag auch noch Sturm. In den Staulagen des Berglandes wurde laut der jüngsten Prognose des DWD mit Regenmengen zwischen 35 und 40 Litern pro Quadratmeter gerechnet. Angesichts der „gesättigten Böden“ könnten daher die Wasserstände der Gewässer in den betroffenen Einzugsgebieten der Ruhr, Wupper oder Sieg nach einer zwischenzeitlichen Entspannung wieder steigen, teilte ein Sprecher des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) mit.