Der Verwaltungsgerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalen beschäftigt sich am 21. November mit dem Ausschluss von Christian Blex aus der AfD-Fraktion im Düsseldorfer Landtag. Der Abgeordnete hat in Münster ein Organstreitverfahren eingereicht und will klären lassen, ob seine Rechte verletzt wurden, teilte der Verfassungsgerichtshof am Freitag mit.