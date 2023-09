Urteil Verwaltungsgericht: Heilpraktiker dürfen kein Blut abnehmen Von dpa | 21.09.2023, 06:29 Uhr | Update vor 34 Min. Gerichtssaal Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down

Heilpraktiker dürfen nach einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts ihren Patienten kein Blut zur Herstellung von Eigenblutprodukten entnehmen. Das Gericht in Leipzig hat bereits am 15. Juni 2023 Revision gegen ein entsprechendes Urteil des nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgerichts (OVG) zurückgewiesen, wie die Pressestelle der Deutschen Presse-Agentur jetzt mitteilte (Az.: BVerwG 3 C 3.22, BVerwG 3 C 5.22 und BVerwG 3 C 4.22).