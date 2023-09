Arbeitsministerium Verwahrloste Bau-Unterkünfte und Sonntagsarbeit aufgedeckt Von dpa | 01.09.2023, 15:48 Uhr | Update vor 17 Min. Karl-Josef Laumann Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down

Etwa jeder 20. von mehr als 1600 kontrollierten Betrieben in Nordrhein-Westfalen ist durch illegale Sonntagsarbeit aufgefallen. Insgesamt wurden bei der landesweiten Aktion quer durch verschiedene Branchen am vergangenen Sonntag 226 Beschäftigte in flagranti ertappt. Diese Bilanz zog das NRW-Arbeitsministerium am Freitag in Düsseldorf.