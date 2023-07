Gerichtssaal Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Oberlandesgericht Verurteilter Mörder erbunwürdig: Miterben müssen klagen Von dpa | 21.07.2023, 05:16 Uhr | Update vor 53 Min.

Ein wegen heimtückischen Mordes rechtskräftig verurteilter Mann aus Bielefeld ist nach einem Urteil erbunwürdig. Das hat Oberlandesgericht (OLG) Hamm entschieden und damit eine Entscheidung aus der Vorinstanz bestätigt. Der Mann hatte im September 2016 in Bielefeld maskiert mit einer Sturmhaube seine Frau mit einer Schrotflinte in ihrem Auto erschossen. Das Landgericht verurteilte ihn in einem Indizienprozess im Mai 2017 zu einer lebenslangen Haftstrafe. Der Bundesgerichtshof bestätigte das Urteil.