Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Oberbergischer Kreis Verunglückter Angler aus Wasser gezogen und reanimiert Von dpa | 06.06.2023, 10:52 Uhr

Ein Angler ist von Rettungskräfte aus dem Wasser der Aggertalsperre bei Gummersbach gezogen und reanimiert worden. Der Zustand des 66-Jährigen sei weiterhin kritisch, sagte eine Sprecherin der Polizei am Dienstag. Ein befreundeter Angler habe am späten Montagabend den Notruf gewählt, weil er ein Geräusch gehört habe und der 66-Jährige nicht mehr am Ufer gewesen sei.