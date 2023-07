Justitia Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild up-down up-down Staatsanwaltschaft Versuchtes Tötungsdelikt: Männer treten auf 20-Jährigen ein Von dpa | 28.07.2023, 14:00 Uhr | Update vor 23 Std.

Zwei Männer sollen in Dortmund massiv auf einen am Boden liegenden 20-Jährigen eingetreten und ihm lebensbedrohliche Kopfverletzungen zugefügt haben. Das berichteten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag, die wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermitteln. Der 20-Jährige sei aus noch ungeklärtem Anlass von hinten angegangen und niedergeschlagen worden. Zwei Täter hätten danach auf ihn eingetreten.