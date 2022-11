Blaulicht Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Soest Versuchtes Tötungsdelikt in Rüthen: Junger Mann flüchtig Von dpa | 04.11.2022, 14:12 Uhr

Eine 42 Jahre alte Frau ist an ihrem Wohnhaus in Rüthen (Kreis Soest) am Donnerstag tätlich angegriffen und schwer verletzt worden. Das teilten die Dortmunder Polizei und die Staatsanwaltschaft Arnsberg am Freitag mit. Tatverdächtig sei ein junger Mann mit schwarzen Kappe. Die Person habe ein rotes Auto mit Paderborner Kennzeichen genutzt, hieß es weiter. Der körperliche Angriff werde als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt. Eine Dortmunder Mordkommission habe die polizeilichen Ermittlungen übernommen und suche Zeugen.