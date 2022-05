ARCHIV - Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild FOTO: Christoph Soeder Unna Versuchter Überfall auf Kurierfahrer: Mehrere Schüsse Von dpa | 30.05.2022, 10:00 Uhr

Ein Unbekannter hat einen Kurierfahrer in Selm im Kreis Unna bei einem versuchten Raubüberfall mit einer Schusswaffe bedroht. Der maskierte Täter schoss mehrfach in die Luft und schlug den Kurierfahrer am frühen Montagmorgen auch mit der Waffe. Der Mann sei leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Es handele sich bei dem Opfer um einen Zeitungsboten, der nach ersten Erkenntnissen an einem Kiosk angehalten hatte, um Zeitungen auszuliefern. Der Täter sei ohne Beute mit einem Auto geflüchtet, nach ihm werde gefahndet. Die „Ruhr Nachrichten“ hatten berichtet.