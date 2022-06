ARCHIV - Die Sonne scheint in einen leeren Gerichtssaal. Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild FOTO: Jan Woitas Mönchengladbach Versuchter Mord: Angeklagter gesteht Tat für „Familienehre“ Von dpa | 02.06.2022, 17:50 Uhr

Nach dem Mordversuch an einem Kioskmitarbeiter in Mönchengladbach hat ein 20-Jähriger die Tat gestanden. Er habe seinen Bruder rächen und die Familienehre wiederherstellen wollen, sagte der Angeklagte im Prozess am Mönchengladbacher Landgericht am Donnerstag aus. Das Opfer ist seit der Attacke im vergangenen November querschnittsgelähmt.