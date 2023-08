Ermittlungen Versuchte Tötung: Unbekannte attackieren Mann mit Messer Von dpa | 30.08.2023, 12:50 Uhr | Update vor 54 Min. Blaulicht Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down

Unbekannte Täter haben einen Mann beim Verlassen eines Supermarkts in Dortmund mit einem Messer attackiert und lebensgefährlich verletzt. Bei dem versuchten Tötungsdelikt vom Dienstag gehen die Ermittler von zwei Angreifern aus sowie einer dritten Person, die vor dem Geschäft „Schmiere“ gestanden habe. Alle drei flüchteten unerkannt, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch berichteten. Das 48 Jahre alte Opfer schwebte am Mittwoch weiter in Lebensgefahr.