790 Millionen Euro Extremwetter-Schäden in NRW Foto: Lino Mirgeler/dpa Versicherungswirtschaft Versicherer: 790 Millionen Euro Extremwetter-Schäden in NRW Von dpa | 31.05.2023, 13:26 Uhr

Unwetter haben im vergangenen Jahr in Nordrhein-Westfalen einen Versicherungsschaden von rund 790 Millionen Euro angerichtet. Im Vergleich der Bundesländer lag NRW damit an der Spitze, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Mittwoch in Berlin mitteilte. Der Schaden war aber erheblich niedriger als 2021 mit 5,5 Milliarden Euro.